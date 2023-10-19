وزير الأوقاف يستقبل مفتي تنزانيا ويبحثان التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أبو بكر زبيري علي، مفتي تنزانيا، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، حيث ناقشا التعاون المشترك وجهود وزارة الأوقاف المصرية بدولة تنزانيا، من خلال المركز المصري الإسلامي بالعاصمة التنزانية دار السلام، والذي قامت وزارة الأوقاف المصرية بتطويره.

وزير الأوقاف يستقبل مفتي تنزانيا

وأشاد الشيخ أبو بكر زبيري علي مفتي تنزانيا بدور وجهود المركز المصري الإسلامي في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي داخل تنزانيا.

وأهدى وزير الأوقاف مفتي تنزانيا مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف التي حازت إعجاب وثناء وتقدير مفتي تنزانيا، وأكد على الإفادة منها في دار الإفتاء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة تنزانيا.

تخرج المجموعة الثالثة والتسعين بمركز الحاسب الألي

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن تخرج المجموعة الثالثة والتسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: ( 11 ) خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1395) خريجًا.