وكيل «الأوقاف» بالدقهلية: خرجنا دعما لقرارات الرئيس السيسي وتنديدا بالاعتداء على غزة

كشف الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية لـ«الوطن»، أنه خرج اليوم رفقة رجال مديرية الأوقاف في الدقهلية، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

أوقاف الدقهلية: خرجنا خلف الرئيس

وأضاف صفوت نظير: «خرجنا خلف الرئيس لنقول للدنيا بأكملها بأننا يد واحدة.. ونقف بجانب أشقائنا في فلسطين».

وأوضح صفوت نظير، أنه قرر الانضمام إلى المظاهرة التي تجمعت اليوم في ميدان أم كلثوم بالدقهلية، من أجل دعم فلسطين: «أهل مصر أهل صبر وأهل تحمل، ونتضامن مع الشعب الفلسطيني كلنا واحد».

دعم فلسطين بالدقهلية

وأوضح أنه خرج في المظاهرة والاحتشاد مع رجال الأوقاف للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جراء الهجوم العنيف الذي طال المنازل والمستشفيات.

وخرج المواطنون من أجل التضامن ودعم الشعب الفلسطيني خاصة بعد ما حدث من قصف مستشفى المعمداني الذي راح ضحاياه لأكثر من 800 شهيد من ضمنهم أطفال ونساء