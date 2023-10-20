حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في شربين والمنزلة بالدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية بمدن الدقهلية، حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع المحافظة، ورفع المخلفات، ورصد والتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة الإشغالات في مركز شربين

وأشار مجلس مدينة شربين إلى أنه جرى عمل خلال فترة العمل الصباحية اليوم الجمعة، لرفع الإشغالات بمحيط مستشفى شربين العام، لتيسير الحركة المرورية ومتابعة انتظام حركة البيع داخل سوق الجمعة.

وأوضح في بيان له، أنه جرى عمل حملات الإشغالات بناء على تعليمات محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، لرفع إشغالات الطريق العام وتيسير الحركة المرورية، مؤكدا أنه تم رفع إشغالات الطريق المتحركة أمام مستشفى شربين العام لسهولة حركة الدخول والخروج على المواطنين، وإخلاء المنطقة من إشغال الطريق، والتنبيه على الباعة الجائلين بالالتزام بفتح الطريق الرئيسي أمام المارة على مدار اليوم.

إزالة التعديات بمركز المنزلة

وفي مركز المنزلة، جرى عمل حملات إزالة تعديات ومخالفات من أجل التصدي لكل أشكال البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقام مجلس مدينة المنزلة بإزاله أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية تمهيدا لعمل سمل خرساني على مساحة 100 متر تقريبا بناحية قرية الدقانوة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة.