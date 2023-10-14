إزالة تعديات في مجرى السيل بالمعادي

شنَّ حي المعادي برئاسة اللواء طارق بحيري، رئيس الحي، حملة لرصد المخالفات والتصدي لأي تجاوزات وإنفاذ القانون على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال مخالفة بمجرى السيل عبارة عن إنشاء أكشاك بدون ترخيص، وتم وقف الأعمال والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخزن الحي بشارع وادي دجلة بزهراء المعادى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

إزالة كشك مخالف

كما شهد حي المعادي إزالة كشك مخالف بجراج العقار بمعرفة صاحب الموقع بشارع 159 وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة ومتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وذلك ضمن خطوات حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكل أنواع المخالفات.

شكوى من البالوعات

كما تلقى حي المعادي شكوى بوجود بالوعات مفتوحة بشارع زهراء المعادي، وفي إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة رفع كفاءة شوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لما يستجد وبناء على الشكوى الواردة لحي المعادي التي تضمَّنت التضرر من البلاعات المفتوحة بشارع زهراء المعادي، ووجَّه اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، إدارة المرافق لإزالة أسباب الشكوى وتم غلق البالوعات المفتوحة ومتابعة ما يستجد.