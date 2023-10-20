عميد «حقوق طنطا»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس عقابا جماعيا ضد أهل غزة

قال الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، إنَّ قتل المدنيين واستهداف المنشآت الطبية والصحية والحصار والتجويع وكل مفردات العقاب الجماعي التي يمارسها جيش الاحتلال في حربه ضد الشعب الفلسطيني في غزة، يعاقب عليها القانون الدولي لكونها جرائم حرب تمارس ضد المدنيين.

«أبو عمرو»: الكيان المحتل ارتكب جميع جرائم الحرب ضد أهالي غزة

وأضاف «أبو عمرو»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنه من الوجهة النظرية لدينا النظام الأساسي أو نظام روما 98 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي نصّ على مجموعة من الجرائم نجزم بأن جيش الاحتلال ارتكب جميعها في حربه على غزة، في أبشع وأقذر صورها، لكن المسألة هنا: «كيف يتم تحريك الإجراءات وتوقيع العقاب».

كيفية تحريك دعوى جرائم حرب ضد إسرائيل

وتابع عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، بأنَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نص في المادة 13 بأنه يمكن تحريك الإجراءات ضد الدولة المعتدية، بأحد 3 طرق إما أن تكون دولة طرف في اتفاقية روما، أو النظام الأساسي تطلب من المدعي العام تحريك الأمر، أو من مجلس الأمن نفسه، وهو يستحيل في ظل دعم أمريكا وفرنسا والدول الكبرى لإسرائيل، أو أن المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية يكون بدأ بالفعل في التحقيق بأحد الجرائم المرتكبة.