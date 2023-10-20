محلل سياسي: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنتهى الحكمة

قال أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، إنَّ مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية والأحداث الجارية بتدرج وحرص شديد، فوسط ما يحدث تطالب «القاهرة» بإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين من أهل غزة، أما الحديث عن مفاوضات والعودة لمسار حل الدولتين سابق لأوانه الآن.

رفعت: مناقشة حل الدولتين قد يكون مؤجل لفترة تالية

وأضاف «رفعت»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مناقشة حل الدولتين قد يكون مؤجل لفترة تالية، حتى تهدأ الأمور ويتم استيعاب ما حدث وأن عدم التوصل إلى حل نهائي سيشعل فتيل الأحداث ويؤدي إلى التصعيد وتفجر الأوضاع مجدداً.

استئناف الجلوس على طاولة المفاوضات سابق لأوانه

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أنَّ الجلوس على طاولة المفاوضات والحديث عنه أمر سابق لأوانه، والأحداث برمتها ظرف سيئ لقيادة الكيان الإسرائيلي، و«نتنياهو» يعي أنه بعد أن تهدأ الأمور سيبدأ سكان المستوطنات الإسرائيلية في التفكير في أحداث 7 أكتوبر واسترجاعها، ما سيترتب عليه مطالبتهم بمحاسبة كل المقصرين بالنسبة لهم.