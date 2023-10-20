رئيس اتحاد طلاب حلوان: نظمنا وقفة لتأييد موقف مصر في القضية الفلسطينية

قال عصام الدين محمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إنَّ تظاهر الطلاب يؤكد على دعمهم وتأييدهم القوي لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفسطينية، ليتم تنظيم وقفات احتجاجية طلابية تأييداً لرؤية الرئيس السيسي ولإيصال صوتهم.

محمد: نظمنا وقفات احتجاجية للتنديد بالجرائم ضد أهل غزة

وأضاف «محمد»، خلال مداخله هاتفية له لبرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ وقفة الطلاب الاحتجاجية بجامعة حلوان، التي انطلقت أمس الخميس، نددت بما يحدث في غزة من جرائم تخالف كل الأعراف والقيم الإنسانية، ليصطف آلاف الطلاب داخل الحرم الجامعي وخارجه.

هتافات الوقفات الاحتجاجية للطلاب

وتابع رئيس اتحاد طلاب جامعة، أنَّ الشعارات والهتافات تضمنت تعاطفا كبيرا مع أهالي غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مثل: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، موضحاً أنَّ نزول طلاب الجامعات والتظاهر ودعم القضية في هذا التوقيت تحديداً دليل على تزايد الوعي السياسي لدى الشباب واهتمامهم بالأحداث الجارية والحرص على المشاركة والتعبير عن الرأي.

وأكد أنَّ رسالة الطلاب التي أرادوا التعبير هنا من تنظيم الوقفات الاحتجاجاية، كالآتي: «كلنا كشباب جامعات وراء القيادة السياسية واليوم أيضاً سننزل للتعبير عن تأييدنا والتضامن مع موقف مصر تجاه القضية.. كلنا نؤكد على حكمة الدولة المصرية والرئيس السيسي وتأييد أي قرار لنصرة أشقائنا في غزة».