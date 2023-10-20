عضو بالشيوخ: نقف خلف القيادة السياسية لدعم موقف مصر في القضية الفلسطينية

قالت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه وسط الظروف الحالية من تهديدات تمر بالمنطقة وتصعيد للأحداث في غزة وممارسات قوات الاحتلال الوحشية البعيدة عن القيم الإنسانية والأعراف والاتفاقات الدولية، كان من الضروري إظهار تأييد مجلسي الشيوخ والنواب لموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية من القضية الفلسطينية.

زكي: الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ ناقشت التصعيد بالأراضي الفلسطينية

وأضافت «زكي»، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ دعوة رئيس مجلس الشيوخ بانعقاد جلسة طارئة الأربعاء الماضي كانت غاية في الأهمية لمناقشة التصعيد بالأراضي الفلسطينية وتهديدات الأمن القومي المصري، وتنديد ورفض الممارسات الوحشية لـ قوات الاحتلال ضد الأشقاء في غزة وفلسطين، والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية وتأييدها وتفويضها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي أيضاً.

نرفض سياسات التهجير وتهديد القضية الفلسطينية

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنَّه تم التعبير خلال الجلسة الطارئة للمجلس عن رفض سياسات التهجير والمخطط لتهجير الأشقاء في فلسطين من أراضيهم ما يمثل تهديدا للقضية فأرض فلسطين لأهلها وأي محاولة لإنهاء الوضع وتغييب القضية أمر مرفوض تماماً.