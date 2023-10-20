ماذا حدث داخل كنيسة الروم بغزة قبل القصف؟.. صلاة حضرها المسلمون

لم يترك العدوان الإسرائيل، مكانا لم يقصفه في قطاع غزة، حتى المستشفيات والكنائس والمساجد، لم تنج من الهجمات الغاشمة ومحاولات إبادة أصحاب الأرض ممن احتموا بها، فعقب ضرب مستسفى المعمداني، تعرضت كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنائس العالم، بنفس الحي الذي تقع فيه مستشفى المعمداني التابع للكنيسة، للقصف في غارة جوية إسرائيلية، لينهار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، الذي يضم عددا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة، بحثا عن «مكان آمن»، فارين وهاربين من العدوان المستمر لليوم الـ13.

وسرعان ما ضجت وسائل الإعلام العربية والعالمية، بصور تدمي القلوب، انضمت لعديد من اللقطات القاسية التي وثقتها وسائل الإعلام، لترصد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

الأوضاع داخل كنيسة الروم قبل القصف

التضرع لله والصلوات للدعاء برفع البلاء، وتخليص البلاد من الحرب والعدوان، كان آخر ما حدث داخل كنيسة الروم قبل ضربها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إذ كانت آخر ما نشرته الصفحة الرسمية لبطريركية الروم الأرثوذكسية، منشور للدعاء، مخاطبين السيدة مريم العذراء: «يا والدة الإله المباركة.. كلنا بحاجة لصلواتك وطلباتك من ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، من أجل وقف الحرب في مدينة غزة».

وقبل أيام قليلة من التعرض للقصف، لم تكل أو تمل الكنيسة التي احتوت على النازحين من المسلمين والمسيحين، عن الدعاء، مدونة عبر صفحتها: «نطلب من أجل حفظ هذا الديرِ الْمُقدسِ وَهذِهِ الكنيسةِ الْمقَدْسَةِ وَالْمَدِينَةِ وَكُلَّ الْمُدْنِ وَالْقُرَى مِنَ اليخطِ وَالجوع والوَبَاءِ وَالزَّلازِلِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَالْسيف وَمِنْ غَارَاتِ الْغُرَبَاءِ وَالْحرُوبِ الْأَهْلِيَةِ وَالْمَوْتِ أَلْفِجَانِي، وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يكُونَ لَنَا الهُنا الصالح المُحب الْبَشَرِ شَفوقًا رَؤوفًا مُتَعَطِنَا، لِيَصْرِف ويَرُد عنا كل يخط وَمَرَضِ يَثُورُ عَلَيْنَا وَيُنفَذَنَا مِنْ وَعِيدِهِ الْعَادِلِ الَّذِي يتهددنا وأن يرحمنا».

وأكدت الكنيسة أنها في وسط الحرب والأوقات الصعبة أقيمت صلاة السحر والقداس الإلهي في كنيسة القديس بورفيريوس في غزة منذ عدة أيام.

جدير بالذكر إن كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425م، وتم تجديد الكنيسة عام 1856.