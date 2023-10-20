استعدادات مكثفة في ميدان أم كلثوم بالمنصورة لوقفة تضامنية مع فلسطين

تستعد محافظة الدقهلية لتنظيم وقفة تضامنية في ميدان أم كلثوم بالمنصورة، اليوم الجمعة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بينهم أطفال.

وقفة تضامنية لدعم الفلسطينيين

وشهد ميدان أم كلثوم تعليق لافتات ضخمة تحمل العديد من الكلمات الداعمة للأشقاء، أبرزها «أبدًا لن نفرط في الأرض»، و«غزة في القلب»، و«فلسطين قضيتنا».

ووضعت الجمعيات الخيرية في محافظة الدقهلية لافتات لدعم القضية الفلسطينية من ضمنها جمعية رسالة بعنوان «رئيس وأعضاء جمعية رسالة وجميع العاملين بها يساندون غزة خلف القيادة السياسية».

فلسطين في القلب

كما تشاركت المديريات في محافظة الدقهلية ومن ضمنهم مديرية التضامن والتموين والشباب والرياضة، في نشر لافتات خاصة لدعم فلسطين والقضية الفلسطينية، جاء فيها: «دعما لفلسطين، وتضامنا مع غزة، فلسطين في القلب».

وتجهز ميدان أم كلثوم في محافظة المنصورة لاستقبال الآلاف من المواطنين والأحزاب السياسية من أجل المشاركة في وقفة تضامنية لدعم غزة ودعم القيادة السياسية.

وتبدأ الوقفة بعد الانتهاء من صلاة الغائب في بعض المساجد بالمحافظة على أرواح الشهداء في غزة.