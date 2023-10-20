أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة للسلام 2023 تؤكد دور مصر في المنطقة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إننا نضع آمالا كبيرة على مؤتمر قمة القاهرة للسلام 2023 الذي دعا إليه الرئيس السيسي، لحل الأزمة الفلسطينية، ومناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع غزة وتجتمع خلالها كل القوى باختلاف توجهاتها تحت مظلة القيادة المصرية مما يؤكد دور مصر المحوري، وحرصها على الحل السلمي للقضية الفلسطينية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وعلق بدر الدين في تصريحات لـ«الوطن» على حدث في مستشفى المعمداني بغزة قائلا: «إن ما حدث استمرار لحلقة المجازر وحرب الإبادة الجماعية، والحرب ضد الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين، وهذا لم نراه من قبل في أي حرب سابقة، وهو اختراق مباشر لكافة القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان على كل المستويات».

وأضاف أن ما يحدث الآن من تدمير مستشفيات ومدارس ومبان سكنية وأحياء ساكنة، هي درجة من العنف ضد المدنيين غير سابقة، وما يحدث في الأيام الأخيرة سوف يصعد الوضع بصورة كبيرة، لأن ما يحدث الآن ليس إلا حرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال.

محاولات التهجير القسري

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى محاولات التهجير القسري التي حدثت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى قصف المدنيين بشتى الأسلحة المحرمة دوليا مؤكدا أن هذا كله نوع من العقاب الجماعي ومحاولات الإبادة الجماعية التي تقوم إسرائيل.