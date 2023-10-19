النائب سيد حجازي: ندعم تصريحات الرئيس السيسي ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين

قال النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إن الشعب المصري يفوض ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الشعب المصري وأعضاء البرلمان لديهم ثقة مطلقة في القيادة السياسية الحكيمة، التي أعلنت صراحة انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق قائلا: «لن يسمح بتهجير الفلسطينيين».

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن عدم استقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط يُمثل انعكاسات خطيرة وبالغة على العالم أجمع، ويثير قلاقل قد تمتد آثارها للجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية، والواجب على كل العالم العربي الدفاع عنها باستماتة، في ظل هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومي المصري وأن الشعب المصري يوجد 105 ملايين مواطن، لن يتوانوا برهة واحدة في الاصطفاف، مجددا خلف القيادة السياسية والجيش المصري للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط أحمر.

استئناف عملية السلام والتوافق

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود المخلصة من الدولة قيادة وحكومة لحل الأزمة المتصاعدة حاليًا في فلسطين، وفك قيود الحصار المطبق على قطاع غزة، غايته استئناف عملية السلام والتوافق على فتح آفاق لتسوية القضية الفلسطينية الرامية للسلام والاستقرار.

وأضاف «حجازي»، أن كلمة الرئيس بخصوص تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قطعت الطريق على كل المحاولات، التي تستهدف استدراج الدولة في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية، مؤكدا أن القوى الوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها، تؤيد وتتفق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج إلى كل ميادين مصر، للتعبير عن الاحتجاج الشعبي لرفض تهجير الفلسطينيين وهو نفس المشاعر التي تحملها جميع الأمة العربية والإسلامية تجاه تلك القضية، التي لن يسمح بتصفيتها مطلقًا.