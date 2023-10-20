أحمد السقا يدعم الشعب الفلسطيني: اللهم ثبت أقدامهم
كتب:
بسمة شطا
12:17 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
أحمد السقا
حرص الفنان أحمد السقا على الدعاء للشعب الفلسطيني من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر».
أحمد السقا يدعو لفلسطين
قال الفنان أحمد السقا: «اللهم إني استودعتك فلسطين وأهلها، كبارها وصغارها، رجالَها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها يا رب من كل سوء .. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب».
اللهم إني استودعتُك فلسطين وأهلَها، كبارَها وصغارَها، رجالَها ونساءَها، شبابَها وبناتِها، أرضَها وسماءَها، فاحفظها يا رب من كل سوء .. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت اقدامهم يارب— Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 20, 2023
#غزه_تستغيث
دعم الفنانين لفلسطين
يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين أعلنوا عن دعمهم لفلسطين من بينهم عمرو يوسف وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وعمرو دياب وكنده علوش وحلا شيحة وشريف منير ووفاء عامر وباسم سمرة وآخرين.