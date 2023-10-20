أحمد السقا يدعم الشعب الفلسطيني: اللهم ثبت أقدامهم

حرص الفنان أحمد السقا على الدعاء للشعب الفلسطيني من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر».

أحمد السقا يدعو لفلسطين

قال الفنان أحمد السقا: «اللهم إني استودعتك فلسطين وأهلها، كبارها وصغارها، رجالَها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها يا رب من كل سوء .. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب».

اللهم إني استودعتُك فلسطين وأهلَها، كبارَها وصغارَها، رجالَها ونساءَها، شبابَها وبناتِها، أرضَها وسماءَها، فاحفظها يا رب من كل سوء .. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت اقدامهم يارب

#غزه_تستغيث — Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 20, 2023

دعم الفنانين لفلسطين

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين أعلنوا عن دعمهم لفلسطين من بينهم عمرو يوسف وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وعمرو دياب وكنده علوش وحلا شيحة وشريف منير ووفاء عامر وباسم سمرة وآخرين.