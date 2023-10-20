مشاركة 230 منفذا في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

استمرت مبادرة خفض الأسعار على السلع الأساسية بالإسكندرية، من خلال مشاركة 230 منفذا، لتغطية كل مناطق المدينة الساحلية، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 230 منفذا في الإسكندرية شاركت في المبادرة، طبقا لما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في هذا الشأن.

منافذ مبادرة خفض الأسعار في الإسكندرية

وصل عدد المنافذ حتى الآن إلى 230 منفذا، وتمثلت أماكن المبادرة كالتالي:

- 81 مجمعا استهلاكيا.

- 6 سلاسل تجارية كبرى تضم 80 فرعا.

- 97 منفذا تابعا للقوات المسلحة.

- 46 منفذا من منافذ الداخلية.

العمل على زيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة

وأكد محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه جارٍ العمل الآن بالتنسيق مع جميع الجهات على زيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة.

متابعة الأسواق في الإسكندرية

وأكد «الشريف» تكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

إحكام الرقابة على السلع والأسواق

على الصعيد ذاته، شدد محافظ الإسكندرية على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق التام بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.