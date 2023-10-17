مبادرة تخفيض أسعار السلع.. اعرف السعر الجديد للسكر والزيت والأرز

بعد أيام من إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع، التي أطلقتها ودعمتها الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية عن المواطنين، في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية اليومية عن كاهل المواطنين، والحرص المتواصل على تلبية جميع احتياجتهم المعيشية.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأعلنت شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالجيزة، انخفاض أسعار السلع بعد بدء تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بنهاية الأسبوع الماضي، حث أكد يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن»، أنّ انخفاض الأسعار وصل إلى 25% على جميع السلع داخل المبادرة، وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار الزيت في الأسواق بعد مبادرة الحكومة

- سعر عبوة الزيت الخليط الـ4.5 لتر بـ199.75 جنيه.

- عبوة الزيت الخليط الـ2.25 لتر بـ102 جنيه.

-عبوة الزيت الخليط الـ2.1 لتر بـ97.75 جنيه.

- عبوة الزيت الخليط اللتر صافي بـ46 جنيها.

- عبوة الزيت الخليط ذات الـ700 مللي بـ34 جنيها.

أسعار الأرز بعد مبادرة الحكومة

وجاء سعر كيلو الأرز المعبأ، بعد إطلاق مبادرة الحكومة 18 جنيها، وبلغ سعرها قبل المبادرة 25 جنيها، أي تراجع بقيمة 6 جنيهات في الكيلو الواحد.

أسعار السلع بعد مبادرة الحكومة

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة 17 جنيها.

- سعر الزيت الخليط يبدأ من 30 جنيها وفقا لحجم ونوع العبوة.

- سعر طبق البيض 125 بدلا من 150 جنيها.

- أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البلدي 240 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيها.

- أنخفاض أسعار الجبن بنحو 20%.

- انخفاض أسعار العدس بنسبة تصل إلى 20%.

- أنخفاض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%.

- انخفاض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.