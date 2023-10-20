أفضل شهادة استثمار دولارية في البنوك بعائد 27%.. «فرصة ما تتعوضش»

توسعت السياسات البنكية في فرص الاستثمار ووفرت شهادات استثمار أو ادخار بالعملات المحلية والأجنبية أيضًا، ونجحت في توفير أفضل شهادة استثمار بالدولار بعائد 27% ومدتها 3 سنوات ويحق صرفها بعد هذه المدة.

أفضل شهادات الادخار الدولارية

يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن البنوك نجحت في توفير فرصة الاستثمار في الشهادات الدولارية وهي فكرة جيدة للحصول على العملة الصعبة واستثمارها للراغبين في شراء تلك الشهادات بطريقة قانونية وأن هذا التصرف يساهم في تحجيم السوق السواء.

ترصد «الوطن» أفضل شهادات الإدخار الدولارية التي تصل فوائدها إلى 27% ومدتها 3 سنوات أي بفائدة قيمتها 9% سنويًا من البنك الأهلي المصري وهي كالتالي:

شهادة «الأهلي فورًا»

- يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الأهلي فورًا.

- مدتها 3 سنوات وسعر العائد 27% من قيمة الشهادة.

- يتم الحصول على الأرباح بالجنيه المصري.

- الحد الأدنى لشرائها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادة «الأهلي بلس»

- يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الأهلي بلس، التي تحقق أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية.

- مدتها 3 سنوات وسعر العائد 7%.

- الحصول على الربح بالدولار «ربع سنوي».

- الحد الأدنى لشرائها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادة إيليت

- يقدم بنك مصر، أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية ومنها شهادة إيليت ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 7% سنويًا.

- يُصرف «ربع سنوي» بالدولار الأمريكي.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها.