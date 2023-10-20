رئيس الوزراء البريطاني يتجه إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه سيتجه إلى مصر، اليوم، لحضور قمة القاهرة للسلام، وإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة بشأن الوضع في غزة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

رئيس الوزراء البريطاني

وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيشدد خلال حديثه في حضور قمة القاهرة للسلام على أهمية تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنّ من المهم ألا يتحرك الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى منطقة الشرق الأوسط، لذلك أتحدث في قمة القاهرة للسلام لأكبر عدد ممكن من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.

حضور قمة القاهرة للسلام

وسيحضر قمة القاهرة للسلام 31 دولة و3 منظمات دولية، بينها «قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا، وقبرص».

وتأتي قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة ورفيعة ضمن مبادرة تقضي بـ«ضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين»، ما حظي بتأييد الصين وروسيا.