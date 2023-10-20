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قمة القاهرة للسلام 2023.. اجتماع دولي تحت مظلة مصر لحل الأزمة الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
12:50 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
قمة القاهرة 2023

قمة القاهرة 2023

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «قمة القاهرة للسلام 2023.. اجتماع دولي تحت المظلة المصرية لحل الأزمة الفلسطينية».

قمة دولية وإقليمية لمناقشة مستجدات قطاع غزة

وتأتي القمة، استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد قمة دولية وإقليمية لمناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع غزة، وتجتمع خلالها كل القوى باختلاف توجهاتها ومواقفها تحت المظلة المصرية، من أجل إجراء حوار جاد من شأنه حقن دماء المدنيين الأبرياء، والمساهمة في تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالمفاوضات، عبر الضغط على أطراف الأزمة لمواصلة المفاوضات وتحقيق حل الدولتين باعتباره يحظى بالشرعية الدولية.

وتعكس تلك الدعوة الرؤية التي تتبناها مصر، الكيفية التي يمكن أن تدار بها الملفات الدولية المهمة وتحديدًا المرتبطة بالأزمات طويلة المدى، من أجل الوصول إلى حلول توافقية حولها بعيدا عن سياسات الاستقطاب التي سادت المجتمع الدولي منذ عقود وساهمت في المزيد من التعقيدات.

 

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