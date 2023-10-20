سيدات المنصورة يتصدرن الوقفة التضامنية لدعم فلسطين وموقف الرئيس السيسي

شاركت العديد من السيدات والفتيات في الوقفة التضامنية التي جرى تنظيمها في ميدان أم كلثوم بمدينة المنصورة بالدقهلية، والتي بدأت عقب صلاة الجمعة من أجل دعم فلسطين، ودعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

دعم موقف الرئيس السيسي

وقالت الدكتورة سمية عودة، أمينة المرأة في حزب مستقبل وطن شرق المنصورة، لـ«الوطن»، إنها قررت المشاركة في الوقفة التضامنية لدعم فلسطين ودعم موقف الرئيس، مضيفة «سيناء مصرية ارتوت بدماء الشهداء ولن نتركها وندعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا».

دعم أهالي فلسطين

وقالت الدكتور داليا الأتربي مساعد رئيس حزب المؤتمر، لـ«الوطن»، إنها تدعم الرئيس السيسي في موقفه بشأن عدم تهجير الفلسطينيين لسيناء، لأن سيناء مصرية تماما، مضيفة: «كل قرارات الرئيس السيسي تدعم الشعبين المصري والفلسطيني، وأؤيد قرارات الرئيس في عدم التخلي عن القضية الفلسطينية والتي تعتبر قضية الشعوب العربية بأكملها، ونحن نقف معهم وندعمهم».

وجاءت الوقفة التضامنية في مدينة المنصورة من أجل دعم موقف الرئيس السيسي الرافض لفكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.