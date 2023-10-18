علم طوله 18 مترا.. حشود في شوارع المنصورة لرفض تهجير الفلسطينيين

تستمر المظاهرات وتزايد الحشود لتصل إلى آلاف في ميدان أم كلثوم في الدقهلية، حاملين علما بطول 18 مترا، يحمل صورة لعلم فلسطين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلم مصر، دليل على الوحدة الوطنية.

دعم الشعب الفلسطيني بالدقهلية

وكانت المظاهرات بدأت صباح اليوم من خلال خروج طلاب جامعة المنصورة بوقفة احتجاجية في جامعة المنصورة، من أجل دعم القضية الفلسطينية، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

هتافات بميدان أم كلثوم بالدقهلية لفلسطين

واستمرت الهتافات بالخروج إلى ميدان أم كلثوم، ليتحد المواطنين من جميع الفئات في وحدة وطنية وعربية، فالمسلم بجانب المسيحي والطفل بجانب المرأة والكاهل بجانب الشاب، والجميع مرددين هتافات «الله أكبر، فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي يا فلسطين».