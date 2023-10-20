انطلاق مسيرة تضامنية بالمنصورة لدعم فلسطين.. «نفديكي بالروح»

احتشد الآلاف من المواطنين في شوارع المنصورة بالدقهلية لدعم فلسطين والوقوف بجانب أهالي غزة، عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي أودى بحياة الكثير من الأبرياء بينهم أطفال وسيدات.

هتافات المواطنين في المنصورة

ووقف المواطنون يهتفون لفلسطين بعبارات مختلفة، منها: «علي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت، صرخة طفل وصرخة أم يا فلسطين نفديكي بالدم، قلبي مولع نار وهكمل المشوار، فلسطين دايما موجودة».

دعم قرارات الرئيس السيسي

وعبر الكثير منهم عن دعمه لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، قائلين «أرض سينا مش للبيع، مش هنوافق، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، سيناء بلدنا مش للبيع».

وجاءت الوقفة والاحتشاد بهدف تأييد الرئيس السيسي في دعوته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.