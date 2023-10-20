مسيرات حاشدة في شوارع بورسعيد لدعم فلسطين

خرج أهالي بورسعيد في مسيرات حاشدة جابت عددا من الشوارع حتى وصلت إلى ميدان 3 يوليو لشارع طرح البحر بحي المناخ رافعين الأعلام المصرية وأعلام فلسطين، كما جابت سيارات ترفع الأعلام المصرية والفلسطينية ولافتات عليها لتأييد الرئيس السيسي لنصرة غزة مرددين هتافات: «إحنا معاك يا ريس»، وغيرها من الشعارات.

كما حرق المتظاهرون علم إسرائيل في وسط هتافات «الموت لإسرائيل.. وبورسعيد بتقولها قوية.. إسرائيل إرهابية».

التبرع بالدم

على جانب آخر، أقبل الكثير من أهالي بورسعيد على التبرع بالدم من خلال خيمة ميدانية بشارع طرح البحر، وأكدوا أن دمائهم فداء لمصر ولنصرة القضية الفلسطينية.

كان أهالي بورسعيد أدوا صلاة الغائب في مختلف مساجد المحافظة ورددوا الدعاء لنصره مصر وفلسطين.