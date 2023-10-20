وقفة تضامنية وتبرع بالدم وصلاة غائب على أرواح شهداء فلسطين بمسجد مصطفى محمود

نظم المئات من المواطنين وقفة تضامنية حاشدة أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الجمعة اليوم ورددوا هتافات منها «بالروح بالدم نفديك يافلسطين.. فلسطين عربية.. بالطول بالعرض إحنا اصحاب الأرض.. غزة غزة غزة رمز العزة».

التبرع بالدعم لصالح فلسطين

كما تواجدت سيارة إسعاف للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين، وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء ضحايا العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة يوم 7 أكتوبر على يد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وحدة الصفوف

أوصى خطيب مسجد مصطفى محمود بالإعداد البدني ووحدة الصفوف لتكبيد العدو خسائر فادحة حال لقائه مشددا على أن القتال يكون تحت راية الحكام.