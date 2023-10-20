برلماني: الرئيس السيسي أيقظ الشباب المصري حين كشف مخطط تصفية القضية الفلسطينية

قال حسام الخولي، النائب بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنَّ الشباب وأبناء الشعب المصري وقفوا أمام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، في مشهد إحياء للقضية الفلسطينية لدى قطاع عريض، بعد أن ظننا أنها «فترت والشباب لم يعد مهتم بها بشكل كبير».

«الخولي»: التبرع بالدماء لأهل غزة له أهمية كبيرة

أضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ «الشباب وقف أمام معبر رفع عشان يدخل دمه اللي اتبرع به.. وده أغلى حاجه.. شوفنا طوابير التبرع بالدماء وإحياء قوي لـ القضية الفلسطينية.. شوفنا الشباب بيتخانقوا مين يتبرع الأول بدمه، والمساعدات جميعها مطلوبة إلا أن التبرع بالدماء أهميته كبيرة للغاية.. وكأن الجيل ده فاق مرة واحدة».

الجيل الحالي وأهمية هذه القضية

تابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنَّ الشاب وصديقه الذين تبرعا بدمائهما لأجل نصرة أهل غزة وإنقاذهم، «متخيلين كيف ستكون أهمية هذه القضية له وكيف سيكون شعوره تجاهها طول عمره؟.. هذا أهم ما في الموضوع، وأمر آخر يجب ألا نغفل أهميته وهو جهود الرئيس السيسي في إحياء القضية ومصارحته ومكاشفته للشعب المصري عن مجريات الأمور، وإشراكهم، الرئيس السيسي أيقظ الشباب والشعب المصري والعالم العربي وشرح القصة من أولها لآخرها، وليه بيحصل كده دلوقتي، وده مش مجرد انتقام من الجيش الصهيوني لكنه خطة ظهرت بوضوح، وهدف إسرائيل هو إبادة الشعب الفلسطيني».