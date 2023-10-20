شيريهان توجه رسالة للرئيس بايدن: العالم الحر يجب أن يدعم حقوق الفلسطينيين

حرصت الفنانة شيريهان على توجيه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب ما يحدث فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر منشور على صفحتها في موقع «إكس» تويتر سابقا.

الفنانة شيريهان توجه رسالة لـ بايدن

قالت الفنانة شيريهان: «الى السيد Joe Biden رئيس الولايات المتحدة الأميركية، سيادتك لستُ عادلاً أو الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان والبشر، أو الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية ترضي الولايات المتحدة الأمريكية وترضيك، بينما تعتبر أن الفلسطينيين كعرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تماماً!!».

الى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأميركية المتحدة، سيادتك لستُ عادلاً (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان و البشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ولديك والفلسطينيون ك عرب… https://t.co/lXry9GOSjR — Sherihan (@Sherihan) October 20, 2023

وتابعت الفنانة شيريهان قائلة: « ويبدو أن لديكم قانون دولي يُطبق على العالم أجمع (أو) حضرتك لست على قيد الحياة، ونحن في عالم وأنت في عالم آخر، أو أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر، ونحن والفلسطينيون ناس وبشر آخرين؟!!!. سيادة الرئيس Joe Bide الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.. مسلم ومسيحي، وهذا يسمى في قانونكم والقانون الدولي جرائم حرب، فحاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية».

شيريهان تطالب العالم الحر بدعم فلسطين

وأكدت شيريهان أنها تدعوا للشعب الفلسطيني في ظل هذه المحنة، وقالت: «اللهم إنّ الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القويّ العزيز.. فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدورنا.

وطالبت شيريهان العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم، وتكون رسالته لصالح الحق والعدل والسلام، وإلا فعلى الدنيا السلام.