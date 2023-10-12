الداخلية: استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين مجانا من 15 أكتوبر ولمدة أسبوع

نظمت وزارة الداخلية بكل قطاعاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارات لعدد 3 مدارس للأطفال ذوي الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بهذه المناسبة بنطاق محافظتي «القاهرة - الجيزة»، وإهدائهم «عصا بيضاء»، كما جرى إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من «دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل».

كما جرى تنظيم احتفالية لعدد «50 من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم"»، بمقر نادي الشرطة بالمعادي، جرى استقبالهم والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم «هدايا عينية».

وفى السياق ذاته، نسقت وزارة الداخلية بكل قطاعاتها مع وزارة التضامن الاجتماعي، زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية، على هامش الاحتفال بهذه المناسبة، وإقامة احتفاليات لهم بمقار أندية الشرطة بكل مديريات الأمن، فى إطار تقديم الدعم والمساندة المعنوية لهم، ومشاركتهم احتفالهم بهذه المناسبة، وجرى إهدائهم هدايا عينية.

وفي ضوء هذه المناسبة، استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، زيارات لعدد من وفود مُمثلي «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - جمعية المكفوفين المصرية - المركز النموذجي للمكفوفين» بمقر القطاع، وإهدائهم (30) عصا بيضاء على هامش الاحتفال بالمناسبة، و (62) نسخة من «دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل»، في إطار تدعيم جسور الثقة بين جهاز الشرطة، والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة، وتوفير سُبل الإتاحة المُمكنة لهم.

كما شملت الزيارات استعراض الجهود والخدمات التي تحرص الوزارة على تقديمها لذوي الإعاقة البصرية عبر إدارتها وقطاعاتها المختلفة وسبل تسهيل وتيسير كل الإجراءات لهم، بالإضافة إلى تحديث وطباعة «دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية» يشمل كل دليل نسخة مقروءة وآخرى بطريقة برايل.

وبهذه المناسبة تقرر الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية «وثائق السفر- تصاريح العمل» بالمجان، للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، اعتبارا من يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

هذا ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودا إيجابيا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها.

وأثنوا على حرص وزارة الداخلية، على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.