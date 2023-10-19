«الزملوط» يتابع رصف الطرق الداخلية في العاصمة الإدارية بالوادي الجديد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي، اليوم الخميس، أعمال رصف الطرق الداخلية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

سرعة الانتهاء من رصف الطرق ومحطة الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية

ووجّه محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال محطة الطاقة الشمسية الملحقة، واستكمال أعمال تسوية ورصف الطرق واللاندسكيب بمحيط المباني الحكومية المختلفة ومدخل العاصمة؛ لإضفاء مظهر حضاري لائق.

العاصمة الإدارية الجديد بالوادي الجديد تقام على مساحة 38 فدان

وأوضح محافظ الوادي الجديد، إنه يتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 38 فدانا، كما تصل تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد إلى 400 مليون جنيه بتكلفة تقديرية، وتضم مبان للجهات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور، وتتضمن شبكات طرق ومرافق ضمن مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة على مساحة 101 فدان، ويأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في المجالات.