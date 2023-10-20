آلاف المواطنين بالغربية يدعمون الفلسطينيين ويؤيدون موقف الرئيس السيسي

شهدت منطقة استاد طنطا بمحافظة الغربية، تواجد الآلاف من المواطنين الذين حرصوا على التوافد من كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، لدعم الأشقاء في فلسطين وتأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضه تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

توافد الآلاف من المواطنين

وحرص المواطنون من مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية على التوجه عقب أداء صلاة الغائب بمساجد السيد البدوي، والشيخة صباح، ومسجد المنشاوي بطنطا، ومسجد الحنفي بالمحلة الكبرى، وهي المساجد الـ4 التي حددتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء الأشقاء الفلسطينيين، إلى منطقة استاد طنطا لتأييد موقف الرئيس السيسي لدعم فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء.

مسيرات في طنطا لتأييد الرئيس السيسي

ورفع المشاركون في الوقفة علم مصر ودولة فلسطين، ورددوا الأغاني الوطنية المصرية والفلسطينية والعربية، مع هتافات «تسقط إسرائيل»،«كلنا فلسطين»، «كل الدعم للقضية الفلسطينية»، «لا للعدوان الإسرائيلي».

وأكد المتظاهرون أنهم يؤيدون الرئيس السيسي في موقفه الرافض لفكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، كما يفوضونه لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، وندد آلاف المشاركين بالمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.