«تعليم القاهرة» تفوض الرئيس السيسي لاتخاذ أي قرارات تحافظ على الأمن القومي

وجه أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، مديرو عموم الإدارت التعليمية وقياداتها ومدارسها ومعلميها، وجميع العاملين، للمشاركة فى المظاهرة التضامنية مع أشقائنا في فلسطين، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري، غدا الجمعة أمام مسجد آل رشدان بعد صلاة الظهر.

وفي سياق متصل، دعا مجلس أمناء الحوار الوطني المصريين لحشد شعبي غدًا الجمعة أمام نصب الجندي المجهول، إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، تأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته، في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية، والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

وأكد مجلس الحوار الوطني، أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، رسالة مهمة في الذكرى الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.