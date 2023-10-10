اليوم.. بدء تسليم وحدات «سكن مصر» في أرض المعارض بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، من وحدات سكن مصر في المنطقة الأولى بأرض المعارض في القاهرة الجديدة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، جدول تسليم وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة، وفقًا لبيان وزارة الإسكان.

جدول تسليم سكن مصر

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنَّ التسليم سيكون وفق الجدول التالي:

- تسليم وحدات العمارة رقم 120 اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر.

- تسليم وحدات العمارة رقم 121 غدا الأربعاء 11 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 122 يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 123 يوم الأحد 15 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 136 يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 138 يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 139 يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 140 يوم الخميس 19 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 141 يوم الأحد 22 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 142 يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 144 يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 145 يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.

إجراءات مهمة للفائز بوحدة سكنية

وأفاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بعدة إجراءات مهمة للمواطن الفائز بوحدة سكنية، وهي تتمثل في التالي:

- التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد.

- التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي.

- ومعه صورة من الشيكات التي تمّ التوقيع عليها.

- تسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.