أحلام بعد قصف غزة: اللهم احفظ إخواننا واجبر قلوبهم

عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومناصرتها الشعب الفلسطيني، إزاء ما يتعرضون له من قصف متعمد من الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير المستشفيات والمنشآت، الأمر الذي نتج عنه سقوط الآلاف من الضحايا والشهداء غالبيتهم من الأطفال وصغار السن.

ووجهت الفنانة أحلام، رسالة إلى شعب فلسطين، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بقولها: «اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم اجبر قلوبهم جبرًا عظيمًا يا الله، اللهم ارحم شهداءهم واشفي جرحاهم».

جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة

وكانت أحلام، قد نشرت عبر حسابها بإنستجرام، مجموعة من الصور التي تعبر عن حجم المأساة التي يعيشها شعب فلسطين، ومدى الدمار الذي تعرضت إليه جراء القصف المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

مسيرات تضامنية لدعم فلسطين

ويشارك عدد كبير من جموع الفنانين، ومختلف النقابات الفنية في المسيرات التضامنية التي انطلقت اليوم عقب صلاة الجمعة، دعمًا للشعب الفلسطيني، وإعلان رفضهم تصفية القضية الفلسطينية.