تجمع الآلاف لدعم موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية بالمنوفية

تجمع الآلاف من أبناء محافظة المنوفية، في شارع الاستاد بشبين الكوم، بعد دعوات شعبية وحزبية ونقابية، لدعم القضية الفلسطينية، ورفض ما يشنه الاحتلال الإسرائيلي من اعتداء على المدنيين، وضرب دور العبادة والمستشفيات والمدارس، وتأكيدهم دعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض التهجير ووقف العدوان والتصعيد على غزة.

وأكدت شيرين مسعد أمين الصحة في حزب مستقبل وطن بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشعب المصري بجميع طوائفه، أصبح يدرك المؤامرة التي تحاك لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتوطينهم فيها، مؤكدا أن الشعب يقف خلف قيادته في كل القرارات ويدعم القضية الفلسطينية بكل قوة.

وقال أشرف فرحان نقيب المهندسين في المنوفية، إن الشعب المصري يقف اليوم خلف قيادته السياسية لدعم الأشقاء في فلسطين، ولرفض تهجير الفلسطينين إلى سيناء، مؤكدا أن نقابة المهندسين تقف بجانب الشعب المصري والقيادة المصرية لدعم الأشقاء في الفلسطيني.