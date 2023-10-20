عضو بـ«النواب»: المجلس وضع توصيات قوية لدول العالم دعما للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، إنَّه بالأمس عقد مجلس النواب جلسة من أقوى جلساته التي تعد «تاريخية»، وعبر فيها النواب، عن دعمهم للقيادة السياسية وللدولة المصرية وللقضية الفلسطينية، ونددوا خلالها بالعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد شعب فلسطين الأعزل والاستخدام المفرط للقوة والأسلحة.

توصيات قوية لمجلس النواب

وأضاف «سليم»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «أخبار dmc» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مجلس النواب بالأمس، عبر عن الأطياف كافة ووضع توصيات قوية في التعامل مع مجالس النواب والبرلمانات العالمية والعربية والإقليمية تجاه القضية الفلسطينية وموقفهم، ونادوا بكل ما تحتاجه الإنسانية لتحرك دولي عالمي لدعم فلسطين في الحرب عليها.

وقفات القوى السياسية والاجتماعية تضامناً مع قضية فلسطين

وتابع عضو مجلس النواب، أنَّ جميع الوقفات التي تقوم بها القوى السياسية والاجتماعية على مدار الأيام الماضية، أثبتت مدى تماسك الدولة المصرية مع قيادة قوية وعظيمة للوقوف إلى جانب قضية فلسطين التي يريد لها العداون الغاشم إنهاءها وإفراغها من مضمونها، والوقفات الاحتجاجية التي يفعلها العالم بمثابة الدعم القوي وتوضح مدى غضب الشعوب، قائلاً: «اغيثوا الدولة الفلسطينية».