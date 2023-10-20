جمعة التفويض.. مظاهرات حاشدة بالمحافظات دعما لفلسطين ورفضا لتهجير سكان غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، الوقفات التضامنية التي شهدتها المحافظات المصرية، عقب صلاة الجمعة، إذ انطلق المواطنون في الشوارع والميادين؛ تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع.

المسيرات تندد بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

ونددت المسيرات بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، وردد المصريون في تظاهراتهم هتافات «تحيا مصر»، و«تسقط تسقط إسرائيل» و«الشعب يريد تحرير فلسطين»، «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».

وقفات تضامنية عند معبر رفح المصري

كما شهد معبر رفع المصري وقفات تضامنية لمواطنين مصريين، مطالبين بدخول المساعدات المصرية إلى القطاع عقب كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.