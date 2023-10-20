باحث: تماثل الموقف السياسي والشعبي لمصر تجاه «غزة» يزيد من فاعلية جهود وقف العدوان

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ البوصلة الأخلاقية التي توجه ضمير الأمة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تتماس وتتماثل مع الموقف السياسي لقيادتها، والذي لا يدخر جهداً من أجل دعم قضية العرب الأولى، لافتاً إلى تعزيز الموقف الشعبي ودعمه للنظيره السياسي والرسمي.

محسن: ترابط الموقف الشعبي والرسمي لمصر تجاه القضية الفلسطينية يكثف نتائج الجهود

أضاف «محسن»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاتجاهات والأبعاد التي يحفزها الموقفين السياسي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية مضاعفة، نتيجة التكاتف والترابط بين كل من الموقف «الشعبي» و«الرسمي» في مصر، وهذا بخلاف أن يكون هناك موقف سياسي فقط، موضحاً: «مصر تاريخياً ودينياً وعقائدياً وقومياً وأخلاقياً تحرص على نجدة القضية الفلسطينية».

«محسن»: لا نرغب في بؤرة صراع على حدود مصر الشرقية

تابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أننا لا نرغب في بؤرة صراع أو عنف وعدم استقرار على حدود مصر الشرقية، وبالتالي فمصر تحسب الجهود لدفع هذا الاحتلال والظلم، وبؤرة الصراع هذه تهدد الاستقرار الإقليمي ككل، وهناك حسابات جديدة تضاف للمنطقة وأطماع من شعوب ترغب في الاستيلاء على الثروات.