سعر الدولار اليوم 20 أكتوبر 2023 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 20-10-2023، حالة من الثبات في البنوك، وتوقع الكثير من الخبراء ثبات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، لحين الوصول إلى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفق ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك الحكومية والبنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 20-10-2023 في البنوك، 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عن سعر الدولار اليوم الجمعة، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 20-10-2023 في بنك الإسكندرية، 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.