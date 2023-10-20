مساجد الدقهلية تؤدي صلاة الغائب على شهداء فلسطين

أقبل الكثير من المواطنين من كل أركان محافظة الدقهلية على أداء صلاة الغائب على أوراح شهداء فلسطين الذين رحلوا نتيجة العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر للمدارس والمستشفيات والمباني السكنية.

وقال محمد علي مواطن بالدقهلية لـ«الوطن» إنه قرر أن يشارك في الجنازة علي أرواح المواطنين تعبيرا عن حزنهم لاستشهاد الأشقاء في غزة: «ضحايا كثير راحوا كلهم إخواتنا وأهلنا، لأننا شعب واحد ونشعر بألم بعض».

وشارك إبراهيم فتحي ابن الدقهلية في أداء صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة نتيجة قصفهم المستمر: «كان ما بينهم أطفال ونساء، حسيت أني بفقد ولادي، صور صعبة وموجعة عشناها ما بالك باللي في الموقف، احنا بندعم غزة ليوم الدين، وفلسطين فلسطين عربية».

وجاءت صلاة الجنازة في محافظة الدقهلية في 4 مساجد من ضمنهم مسجد النصر، من أجل صلاة الغائب على أرواح الآلاف من الأبرياء الذين راحوا ضحايا الأحداث الماضية في غزة من بينهم الأطفال والنساء.