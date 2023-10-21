هبوط في أسعار الدواجن اليوم السبت 21-10-2023 في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 21-10-2023، هبوطا في الأسعار نحو جنيه واحد في الكيلو بحسب ما أعلنت بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعاليمة، وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 64 في المزرعة وفقًا للأسعار المحددة في اتفاقية الحكومة لتخفيض الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البضاء اليوم السبت 21-10-2023 بشكل محدود بينما تراجعت الدواجن البلدي وهي خارج مبادرة الحكومة 3 جنيهات في الكيلو وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 79 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

- يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو من 96 إلى 97 جنيها للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن ليصل إلى 110 جنيهات للكيلو وتباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق التجارية بـ115 جنيها للكيلو.

- أسعار أوراك الفراخ اليوم السبت 21-10-2023 85 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس بـ95 جنيهًا.

- كيلو الأجنحة يباع صباح اليوم بـ55 جنيهًا في الأسواق التجارية.

- أسعار البانيه تتراوح بين 170 و175 جنيهًا للكيلو الواحد.