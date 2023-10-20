أماكن ومواعيد قطع المياه في مركز إسنا بالأقصر غدا.. 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه عن منطقة ترعة الشيخ ناصر في مركز إسنا غدا السبت، من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 مساء، وذلك لتنفيذ أعمال ترحيل خط مياه قطر 8 بوصة.

توفير سيارات مياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في الأقصر، بالمواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حين طلبها.

غرفة عمليات الخط الساخن

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن طلب غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام التالية: - 125 من أي هاتف.

- 0952282406.

- 0952284116.

- 01147999752.

متابعة أعمال التطهير الدورية للمحطات

وكان العميد مهندس سالم أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، التقى رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والعاملين، إذ وجه بضرورة الالتزام والانضباط، للحصول على نتائج أفضل فى العمل، ومتابعة أعمال التطهير الدورية للمحطات وإختبار وفحص المركبات والمعدات لتكون جاهزة فى حالات الطوارئ.