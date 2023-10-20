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حمدين صباحي: ندعم الموقف المصري في فتح المعابر ورفض التهجير لسيناء

كتب:

محمد عزالدين
04:46 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
حمدين صباحي

حمدين صباحي

قال حمدين صباحي إنّ الإدارة الأمريكية منحازة لإسرائيل لكن انحيازها وقح وأكذوبة، ولا يليق بهذا العالم أن رئيس قوى كبرى مثل بايدن، يكذب ويكرر كذبة، ويتواطأ على دم المرضى في مستشفى المعمداني.

وأضاف حمدين صباحي، أنّ هذا ليس بجديد إذ إنّ أمريكا زرعت هذا الكيان وهم من يحمونه اليوم، وكما زلزل هذا الكيان في 6 أكتوبر، وسيزلزل أكثر.

وأشار إلى أنّ جماهير مصر الواقفة اليوم في ميادينها ككل جماهير الأمة العربية وأصحاب الضمائر في العالم، والذين يعبرون عن موقف حاسم عن فلسطين وتحرير أرضها من الاحتلال.

وأكد أن موقف الشعب المصري عظيم، منوها بدعم الموقف المصري في فتح المعابر والموقف المصري الرسمي، ونشد على رفض التوطين والتهجير إلى سيناء، ومطالبته بوقف الحرب فورا وإدانته للوحشية الإسرائيلية.

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