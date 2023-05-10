حمدين صباحي ينعى محمود بكري: «في رحمة الله الأخ الطيب الخلوق»

نعى حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مع المرض.

حمدين صباحي ينعي محمود بكري

وكتب حمدين صباحي، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» ناعيا محمود بكري: «في رحمة الله ورضوانه.. الأخ الطيب الخلوق الكريم محمود بكري.. يتقبله الله بواسع رحمته في واسع جنته، وجزاه خيرا».

وتقدم حمدين صباحي بالتعازي للكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري، شقيق الراحل، قائلا: «خالص العزاء للأخ العزيز مصطفى بكري، والعائلة الكريمة والأصدقاء وزملاء الراحل الكريم».

موعد ومكان جنازة وعزاء محمود بكري

وأعلن النائب مصطفى بكري، موعد جنازة شقيقه الراحل النائب محمود بكري، حيث تكون عصر اليوم، في بلدته «المعنا - بندر قنا»، بناء على وصيته، مشيرا إلى أنّ العزاء سيُقام لمدة 3 أيام في البلدة، ويتحدد موعد العزاء بالقاهرة في وقت لاحق.

وقال مصطفى بكري: «بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعى أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما».

وعن موعد جنازة ومكان عزاء محمود بكري قال شقيقه مصطفى بكري: «يُشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة».