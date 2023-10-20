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ضياء رشوان يتقدم مسيرة لدعم القضية الفلسطينية في ميدان صلاح سالم (صور)

كتب:

محمد عبد العزيز
05:10 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
ضياء رشوان في مسيرة لدعم فلسطين

ضياء رشوان في مسيرة لدعم فلسطين

تقدم ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، مسيرة لدعم القضية الفلسطينية، والتنديد بتصاعد الأحداث في قطاع غزة، وإدانة العنف ضد المدنيين من الأطفال والنساء، وذلك في مليونية كبرى بميدن صلاح سالم، استجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع.

وانطلقت المسيرات لدعم القضية الفلسطينية في عدد من ميادين مصر، رفضًا لتهجير الفلسطينين إلى سيناء، ودعم القضية الفلسطينية.

مسيرات لدعم القضية الفلسطينية

وشهدت ميادين عواصم المحافظات توافد ملايين المصريين بعد صلاة الجمعة، لدعم مواقف الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، وتصدر المشهد الأعلام المصرية والفلسطينية وصور الرئيس السيسي.

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