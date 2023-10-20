توافد المئات إلى المنصة بمدينة نصر للمشاركة في مسيرة تضامنا مع فلسطين

بدأ عدد كبير من المواطنين في التوافد إلى منطقة المنصة بجوار النصب التذكاري للجند المجهول في مدينة نصر من أجل المشاركة في المسيرة التضامنية مع القضية الفلسطينية.

مشاهد دعم القضية الفلسطينية

شهدت المنصة رفع العلم المصري بجواره علم فلسطين، إضافة إلى العديد من اللافتات التي تعبر عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، التي شملت عددًا من الجمل المختلفة منها على سبيل المثال: «لا لتهجير الفلسطينيين»، «نؤيد قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض الوطن»، و«الشعب المصري يدعم القضية الفلسطينية»، و«الأمن المصري خط أحمر».

المنظمات المشاركة في الوقفة

وتواجد المنظمون التابعين للمؤسسات المختلفة من أبرزهم مؤسسة «حياة كريمة»، كما انتشر المواطنون في الساحة مرتدين الوشاح الفلسطيني، وملوحين بأعلام مصر وفلسطين، وحمل البعض لافتات تعبر عن موقفهم من القضية مثل: «ندعم القضية الفلسطينية»، «كل أخ عربي أخي» و«فلسطين حرة».

وتنوعت الفئات العمرية الموجودة بين الأطفال والشباب حتى المسنين، وتواجدت السيدات والفتيات للتعبير عن تضامنهن مع موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء، ورفضهم للمجازر التي يفعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.