«الخارجية»: مسلسل استهداف مصر في الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة

قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنَّ مسلسل استهداف مصر في الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة، من خلال التروّيج لسيناريو التهجير، وتحميل مصر مسئولية غلق المعبر رغم أنَّ إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات.

وأضاف «أبوزيد»، عبر حسابه الرسمي على موقع «x» أنَّ «اليوم يتمّ تحميل مصر مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، ونؤكّد أنَّ المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم».