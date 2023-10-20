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حزب التجمع: تصريحات «جوتيريش» اعتراف أممي بدور مصر في القضية الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
04:24 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع

عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن زيارة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى معبر رفح على الجانب المصري، تؤكد الاعتراف الأممي بأهمية الدور المصري في الوقت الراهن لإغاثة أهالي غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع، كما يؤكد أيضًا صحة الموقف المصري بضرورة إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، دونما انتظار لتداعيات الأزمة.

مصر بلد ذات سيادة

وأشار «فؤاد» إلى ضرورة الوقوف باهتمام أمام ما قاله «جوتيريش» في المؤتمر الصحفي أمام المعبر: إن مصر بلد ذات سيادة وهذا ضروري ويجب الإقرار بالقوانين المصرية، وسندخل المساعدات لغزة وفق قوانينها.

ولفت مساعد رئيس التجمع إلى أن مثل هذا التصريح عندما يصدر من الأمين العام للأمم المتحدة، فهو إقرار صريح بثقل الدولة المصرية، ورسالة مهمة لبقية الأطراف الإقليمية والدولية تؤكد صحة الموقف المصري الحاسم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة الموقف الإسرائيلي المتعنت والمعرقل لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وقال مساعد رئيس حزب التجمع، إن العالم كله تابع الدور المصري الداعم بقوة للشعب الفلسطيني في غزة، منذ بداية الأزمة، وما يشهده القطاع من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما أدى للإشادات المتعددة من كافة المنظمات الدولية، وأبرزها ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة صباح اليوم في سيناء.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.