مسيرات حاشدة في ميدان الحصري لدعم غزة.. «مصر وفلسطين إيد واحدة»

انطلقت اليوم عقب صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في ميدان الحصري، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة؛ لنصرة الشعب الفلسطيني وتأييد موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، وتضامنًا مع ضحايا ومصابي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

لافتات وإعلام مصر وفلسطين

وزيّن ميدان الحصري عددًا ضخمًا من اللافتات التي تحمل العلمين المصري والفلسطيني تحت عنوان «مصر وفلسطين إيد واحدة» كما زيّن مبنى مسجد الحصري علمين بحجم ضخم لفلسطين، وردد المواطنون هتافات لدعم المسجد الأقصى ونصرته والانتقام من العدو الإسرائيلي.

وكتب على اللافتات «مصر وفلسطين إيد واحدة»، و«يا فلسطين ما ننساكي كل العالم العربي معاكي يا بلادنا العربية فلسطين هي القضية».. و«يسقط قتلة الأطفال يسقط أعداء السلام» و«يسقط يسقط الاحتلال».

حشود كبيرة بعد صلاة الجمعة

واستقبل ميدان الحصري حشودا كبيرة لأداء صلاة الجمعة قبل الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة، وجرى رفع علمي مصر وفلسطين أعلى المسجد، كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين.