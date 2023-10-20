محمد الشقنقيري يشارك في المسيرات التضامنية مع فلسطين ويهتف «تحيا مصر»

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على التوافد المشاركة في المسيرات التضامنية مع فلسطين أمام منصة مدينة نصر، تحت شعار «جمعة تحيا مصر»، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجيرهم إلى مصر أو أي مكان آخر، إذ جاء في مقدمة الفنانين، محمد الشقنقيري، الذي صعد على المسرح، وحث المواطنين على الهتاف «تحيا مصر».

وعلى جانب آخر، شارك مطربي المهرجانات شحتة كاريكا، في الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين، فيما يشارك في المسيرات عددًا كبيرًا من نجوم الفن المصري لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعوته لرفض تهجير الفلسطينيين.