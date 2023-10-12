تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الشقنقيري بعد تعرضه لحادث سير

كشف الفنان محمد الشقنقيري، تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لحادث سير، خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تساؤل الجمهور عنه للاطمئنان عليه.

تطورات الحالة الصحية لمحمد الشقنقيري

ومن جانبه قال محمد الشقنقيري فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بخير ومتواجد داخل منزله في الوقت الحالي، وأنه ذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه للحادث، ولكنه بصحة جيدة.

وتعرض محمد الشقنقيري لـ حادث سير مروع على طريق الإسكندرية أثناء عودته من هناك ما أدى إلى إصابته بكدمات بسيطة في جسده، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

آخر أعمال محمد الشقنقيري

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشقنقيري، كانت عام 2020 بمسلسل «بت القبايل»، والتي كانت تدور أحداثه حول رحيل تقتل الديب ﻷنها تعرف أنه وراء مقتل والدها فراج، فيخطف حمدان ابنتها، وهو ما جعلها تخطف ابنه لتقتله، بينما يتورط زوجها حجاج في قتل أبرياء ليجد نفسه واحدًا من مطاريد الجبل ثم زعيمهم، على جانب آخر يتواجد شمس وابنته زهرة التي تبحث عن السر الذي يخبئه عليها.