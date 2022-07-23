محمد الشقنقيري يغازل زوجته بعد أزمة رحيل ذكري: «وجودك بالنسبة ليا حياة»

تصدر الفنان محمد الشقنقيري محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، على إثر تداول عدد من جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يجمعه وزوجته الحالية، كان سبق وقد نشره على حسابه عبر «فيس بوك» اليومين الماضيين، وهما يقفان سويًا في إحدى الحفلات.

اتهامات متبادلة بين محمد الشقنقيري ورحيل ذكري

وتضمن مقطع الفيديو الذي جمع محمد الشقنقيري وزوجته، أغنية محمود العسيلي، على خدك التي طرحها في صيف 2021، ومن كلماتها «وعلى خدك أدي بوسة على خدك.. وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك وكفاية اللي إحنا ضيعناه.. وعلى خدك أدي بوسة على خدك يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك ده وجودك بالنسبة ليا حياة».

ويأتي هذا الفيديو، بعد الأزمة التي فجرتها الموديل الأردنية رحيل ذكري، عن وجود علاقة زواج تجمعها والفنان محمد الشقنقيري، الذي نفى بدوره وتأكيده أنه لم يتزوج بامرأة أخرى غير زوجته حتى بعد الفترة التي انفصلا فيها ثم عودتهما لبعضهما البعض.

وفي الوقت الذي أكدت فيه زواجهما شرعًا، ونفيه وجود علاقة بينهما من أي نوع سوى صداقة فقط، حرص «الشقنقيري» على تقديم بلاغ للنيابة العامة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها.

محمد الشقنقيري لـ زوجته: عمري ما حبيت غيرك

وفي شهر يونيو الماضي، قدم محمد الشقنقيري، رسالة اعتذار لزوجته عبر حسابه بـ فيس بوك، ليعبر من خلالها عن اعتذاره وحبه لها: «آسف من كل قلبي وقدام الدنيا كلها، آسف على أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك، ودخولي في تفاهات خلال انفصالنا، كان لازم أعملك ألف حساب».

واستطرد بقوله: «حتى في طلاقنا أقحمتك في معاركِ الخاصة ومع ذلك كنتِ سندي الوحيد زي ما طول عمرك سند و ضهر، آسف عمري كله اللي جاي، إحنا بينا عِشرة 25 سنة، بيت وحياة وأولاد، إنتِ حب العمر كله، وعدتك وإحنا بنرجع إنِ عمري ما هجرحك في يوم من الآيام، وللأسف مفيش كام شهر ودخلتك في دوامة ملكيش ذنب فيها».

واختتم كلامه قائلًا: «كان لازم اختار صداقاتي و معارفي، إنتِ الوحيدة اللي واقفة معايا مش عارف أقولك ايه ولا أعتذر لكِ إزاي؟! زعلك على راسي حبيبتي، غلطة عمري حتي لو كانت في بعدك وحقيقي آسف بس أنا عمري ما حبيت ولا طبعًا اتجوزت ست غيرك».