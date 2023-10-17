رئيس «اتصالات النواب»: هناك خطة ممنهجة تستهدف الانتخابات الرئاسية

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت في الأيام الماضية على متابعة اللجان الإلكترونية، التي تسعى إلى تلفيق الأكاذيب والافتراءات تجاه الدولة المصرية، لا سيما ونحن نقترب من مشهد سياسي مهم، ويتابعه العالم وهو الانتخابات الرئاسية 2024.

رئيس اتصالات النواب: إطلاق مرصد برلماني للرد على شائعات قوى الشر

وقال أحمد بدوي فى تصريحات لـ«الوطن»: إن اللجنة ستتابع عن كثب خلال الفترة الماضية هذه الأكاذيب، من خلال إطلاق ما يشبه بالمرصد، وسيجري الاعتماد فيه على الباحثيين البرلمانيين، لحصر هذه الأكاذيب التي توجهها قوى الشر للنيل من مصر، والتواصل مع الجهات المختصة بالدولة لمواجهتها، حفاظا على الأمن والسلم العام.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر من أكثر الدول التي تتعرض لشائعات، نظرا للخطوات الناجحة التي حققتها القيادة السياسية في السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أنه سيحجري التنسيق مع مجلس الوزراء في الشائعات التي سيجري رصدها خلال الفترة المقبلة، التي تخطو فيها خطوات نحو إجراء انتخابات الرئاسة 2024.

وقال: نستهدف الرد على هذه الشائعات بالحقائق، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.